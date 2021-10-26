В Украине уже зафиксировали новую мутацию штамма Delta – секретарь СНБО

В СНБО рассказали о штамме Delta. Фото: Reuters

В Украине зафиксировали мутацию штамма коронавируса Delta, ранее обнаруженную в Великобритании.

Случаи мутации выявили во Львове, Тернополе и Западной Украине, также она "начинает залезать в Киев", заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"К сожалению, в пятницу наши ученые закончили исследование, и сегодня есть подтверждение, что та мутация Delta, которая началась с территории Великобритании, уже есть на территории нашей страны", — сообщил секретарь СНБО.

"Это ничто по сравнению с тем, что мы видели с Альфа и Дельта, — там распространяемость была больше примерно на 50-60%… Возможно, он на 10% более заразен… Он может быть немного заразнее, но это не что-то абсолютно катастрофическое, как мы наблюдали раньше", - заявил директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу.

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В Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса, которая получила название AY.4.2. Его называют "Delta+", он вызвал растущее число заражений в последнее время. На новую мутацию приходится 6% новых случаев заражения.