В Украине уволились более 5 тыс. врачей

В Украине уволились 5000 врачей. Фото: 5.ua

В Украине с апреля 2020 уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

"По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволилось немного больше 5000 врачей специализированного звена", - говорится в сообщении.

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При этом система зарегистрировала более тысячи новых специалистов.

В госбюджете-2021 не заложено поддержки медицинских работников и педагогов, а также повышение обороноспособности Украины.