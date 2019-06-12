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среда, 12 июня 2019 16:56

В Украине усилят борьбу с контрабандой

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В Украине усилят борьбу с контрабандой
СБУ в течение 2 недель должен продемонстрировать первые результаты борьбы с контрабандой.

Александр Данилюк и Иван Баканов договорились усилить борьбу с контрабандой. Также они обсудили активизацию противодействия СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк 12 июня провел рабочее совещание с исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым, сообщает оперативный штаб СНБО.

Во время совещания речь шла о необходимости усиления борьбы с контрабандой. Данилюк и Баканов обсудили активизацию противодействия СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию на востоке и юге Украины, в частности, в части предупреждения террористических актов на объектах критической инфраструктуры, и определили совместные шаги в этом направлении.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Баканов не исключает возможности возглавить СБУ. По словам в.и.о. главы СБУ, ему неизвестно, подавал ли президент его кандидатуру.

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Также Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации после его назначения в СБУ.

"На самом деле, звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы этот человек в правоохранительных органах имела доступ к информации, секретной информации. И этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его доходы, ни на его карьерный рост. Это звание нужно, чтобы он имел доступ к необходимой информации ", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Принято решение об увольнении 5 руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, отличившихся, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

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Дата
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