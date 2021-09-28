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вторник, 28 сентября 2021 12:20

В Украине уменьшилось количество оранжевых областей

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В Украине четыре области соответствуют оранжевому уровню эпидемической опасности - Донецкая, Тернопольская, Черновицкая и Черкасская.

В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций, норма которого определена на уровне не более 50%, сообщает Минздрав. Днепропетровская и Кировоградская области снова перешли в желтую зону.

"На 28 сентября уровень заболеваемости в стране составляет 212 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75. В Киеве он составляет 170 на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

Автор: moz.gov.ua
  Количество оранжевых областей уменьшилось
Количество оранжевых областей уменьшилось

Показатель динамики уровня госпитализаций в Донецкой области составляет 68,1%, в Тернопольской - 50,3%, а в Черкасской - 73,8%. По состоянию на 27 сентября показатель загруженности коек с кислородом превышен в Черновицкой области. Он составляет 67,1% при норме 65%.

Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской, Черновицкой и Харьковской областях.

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За последние сутки в Украине обнаружили 6552 новых больных коронавирусом. Из них детей - 574, медработников - 165. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 401 956 человек. Умерли 55 863 пациента, из них 143 - за последние сутки. Выздоровели 2 248 071 человек, за последние сутки - 2927.

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