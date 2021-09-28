Коронавирус в Украине: количество больных за сутки увеличилось вдвое

За последние сутки в Украине обнаружили 6552 новых больных коронавирусом. Из них детей - 574, медработников - 165.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500) областях и Киеве (461).
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 401 956 человек. Умерли 55 863 пациента, из них 143 - за последние сутки. Выздоровели 2 248 071 человек, за последние сутки - 2927, сообщает Минздрав.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 461 случай;
Винницкая область - 93 случая;
Волынская область - 208 случаев;
Днепропетровская область - 595 случаев;
Донецкая область - 528 случаев;
Житомирская область - 80 случаев;
Закарпатская область - 78 случаев;
Запорожская область - 500 случаев;
Ивано-Франковская область - 131 случай;
Киевская область - 269 случаев;
Кировоградская область - 18 случаев;
Луганская область - 337 случаев;
Львовская область - 427 случаев;
Николаевская область - 106 случаев;
Одесская область - 431 случай;
Полтавская область - 206 случаев;
Ровенская область - 218 случаев;
Сумская область - 182 случая;
Тернопольская область - 134 случая;
Харьковская область - 547 случаев;
Херсонская область - 82 случая;
Хмельницкая область - 141 случай;
Черкасская область - 269 случаев;
Черновицкая область - 415 случаев;
Черниговская область - 96 случаев.
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27 сентября в Украине обнаружили 3007 новых больных коронавирусом. Из них детей - 286, медработников - 32. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 395 404 человека. Умерли 55 720 пациентов, из них 94 - за последние сутки. Выздоровели 2 245 144 человека, за последние сутки - 952.
В Харькове заканчиваются койки для Covid-больных. Опорные больницы заполнены на 90%. Некоторых пациентов везут в больницы районов области, поскольку в регионе есть единая госпитальная Covid-база из 13 больниц.
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