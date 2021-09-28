Коронавирус в Украине: количество больных за сутки увеличилось вдвое

За последние сутки в Украине обнаружили 6552 новых больных коронавирусом. Из них детей - 574, медработников - 165.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500) областях и Киеве (461).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 401 956 человек. Умерли 55 863 пациента, из них 143 - за последние сутки. Выздоровели 2 248 071 человек, за последние сутки - 2927, сообщает Минздрав.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 461 случай;

Винницкая область - 93 случая;

Волынская область - 208 случаев;

Днепропетровская область - 595 случаев;

Донецкая область - 528 случаев;

Житомирская область - 80 случаев;

Закарпатская область - 78 случаев;

Запорожская область - 500 случаев;

Ивано-Франковская область - 131 случай;

Киевская область - 269 случаев;

Кировоградская область - 18 случаев;

Луганская область - 337 случаев;

Львовская область - 427 случаев;

Николаевская область - 106 случаев;

Одесская область - 431 случай;

Полтавская область - 206 случаев;

Ровенская область - 218 случаев;

Сумская область - 182 случая;

Тернопольская область - 134 случая;

Харьковская область - 547 случаев;

Херсонская область - 82 случая;

Хмельницкая область - 141 случай;

Черкасская область - 269 случаев;

Черновицкая область - 415 случаев;

Черниговская область - 96 случаев.

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27 сентября в Украине обнаружили 3007 новых больных коронавирусом. Из них детей - 286, медработников - 32. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 395 404 человека. Умерли 55 720 пациентов, из них 94 - за последние сутки. Выздоровели 2 245 144 человека, за последние сутки - 952.

В Харькове заканчиваются койки для Covid-больных. Опорные больницы заполнены на 90%. Некоторых пациентов везут в больницы районов области, поскольку в регионе есть единая госпитальная Covid-база из 13 больниц.