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понедельник, 29 марта 2021 21:42

В Украине существенно выросла средняя заработная плата

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В Украине существенно выросла средняя заработная плата
Наибольшая средняя зарплата за февраль 2021 была в области информации и телекоммуникаций. Фото: pixabay.com

За 2020 год средняя заработная плата украинцев выросла на 15,7%. В феврале 2021 она составляла 12 549 грн.

Это в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы - 6 тыс. грн, сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с январем этого года размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,7%.

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Наибольшая средняя зарплата за февраль 2021 была в области информации и телекоммуникаций - в среднем 23 001 грн, сфере финансовой и страховой деятельности - 22 319 грн, на 3,3% больше, профессиональной, научной и технической деятельности - 17 550 грн, на 11 4% больше.

Наименьшие средние зарплаты за февраль 2021 получали в сфере временного размещения и организации питания (7892 грн, на 6,5% больше, чем за февраль 2020 года), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (9596 грн, на 14,4% больше), строительстве (9845 грн, на 6,1% больше).

В Украине могут вдвое уменьшить пенсии. В стране нужно строить цивилизованную накопительную систему.

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