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пятница, 04 февраля 2022 13:34

В Украине существенно ухудшится погода: обновленный прогноз

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Завтра в Украину придут атмосферные фронты с северо-запада Европы, принесут снег, мокрый снег и усиление ветра.

Сначала осадки охватят западную и северную части страны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Планируйте небольшие путешествия и прогулки сегодня и в воскресенье. В субботу же можно окинуть опытным взглядом стареющую зиму и заняться потихоньку сортировкой вещей в шкафу и кухонных тумбочках. Чтобы весной было меньше работы дома, а больше времени - для солнца и свежего воздуха", - говорится в сообщении.

Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем. Юг и Восток почувствуют приход атмосферных фронтов с осадками уже поздно вечером 5 февраля и ночью 6 февраля. Ветер в большинстве областей будет северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый, местами до штормовых порывов. Этот переход к южному направлению вызовет потепление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За февральскими морозами идет незначительное потепление: прогноз до конца недели

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В Украине будут господствовать фронты с северо-запада Европы
В Украине будут господствовать фронты с северо-запада Европы

Ближайшей ночью еще будет морозно, -2...9°С, на севере -7...12°С. Выше окажется ночная температура на Западе, около нуля. Днем в субботу температура воздуха повсюду в Украине повысится. Разве что в восточных областях еще задержится небольшой мороз. А вот в воскресенье и в восточной части также потеплеет. Везде 6 февраля предполагается в течение дня 0...+3°С, на юге +2...6°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Завтра ожидаются снег, мокрый снег и усиление ветра
Завтра ожидаются снег, мокрый снег и усиление ветра

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину пришло февральское похолодание: где ждать снега

Завтра в Киеве ожидается облачная погода. 5 февраля в столице будет идти снег, переходящий днем в мокрый снег. Ближайшей ночью -6...9°С, а завтра днем потеплеет до оттепели, усилится ветер. В воскресенье существенных осадков в Киеве не будет, ожидается теплая ветреная погода.

"Киевляне, постоянные и временные! Немедленно найдите сейчас повод пойти на улицу, если вы не больны или не должны сидеть три часа на пятиминутном совещании. Потому что это роскошное солнышко - только сегодня. А витамины полезные активизируются на солнце, не говоря уже о хорошем настроении и весеннем оптимизме", - добавила синоптик.

4 февраля на дорогах Украины ожидается гололедица. Объявили первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Дата
04
февраля

Женщина впервые стала премьер-министром

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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