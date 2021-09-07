В Украине стремительно растет количество Covid-больных: свежая статистика

Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 2197 новых больных коронавирусом. Из них детей – 197, медработников – 37.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 300 504 человека. Умерли 54 054 пациента, из них 53 – за последние сутки. Выздоровели 2 214 606 человек, за последние сутки – 1429, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 48 399 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 22 596, ИФА – 7811. Также сделали 17 992 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 304 случая;

Винницкая область - 56 случаев;

Волынская область - 33 случая;

Днепропетровская область - 151 случай;

Донецкая область - 87 случаев;

Житомирская область - 39 случаев;

Закарпатская область - 32 случая;

Запорожская область - 149 случаев;

Ивано-Франковская область - 58 случаев;

Киевская область - 69 случаев;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 111 случаев;

Львовская область - 165 случаев;

Николаевская область - 25 случаев;

Одесская область - 140 случаев;

Полтавская область - 64 случая;

Ровенская область - 104 случая;

Сумская область - 47 случаев;

Тернопольская область - 78 случаев;

Харьковская область - 163 случая;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 85 случаев;

Черкасская область - 35 случаев;

Черновицкая область - 119 случаев;

Черниговская область - 38 случаев.

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В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет. Ориентировочно он будет не раньше ноября.