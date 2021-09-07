В Украине стремительно растет количество Covid-больных: свежая статистика

 
Ексклюзивы
1/5
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 153
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 954
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 315
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1062
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 603
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 468
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 8280
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2394
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 333
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
28
6
15
5
3
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
День Ангела 6 сентября. Как оригинально поздравить именинников
День Ангела 6 сентября. Как оригинально поздравить именинников
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Видео
Все видео
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Украина получит мощные ракетные комплексы
Украина получит мощные ракетные комплексы
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1269
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1179
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 441
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2052
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 396
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
вторник, 07 сентября 2021 08:53

В Украине стремительно растет количество Covid-больных: свежая статистика

  Комментировать
В Украине стремительно растет количество Covid-больных: свежая статистика
Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 2197 новых больных коронавирусом. Из них детей – 197, медработников – 37.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 300 504 человека. Умерли 54 054 пациента, из них 53 – за последние сутки. Выздоровели 2 214 606 человек, за последние сутки – 1429, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 48 399 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 22 596, ИФА – 7811. Также сделали 17 992 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 304 случая;
Винницкая область - 56 случаев;
Волынская область - 33 случая;
Днепропетровская область - 151 случай;
Донецкая область - 87 случаев;
Житомирская область - 39 случаев;
Закарпатская область - 32 случая;
Запорожская область - 149 случаев;
Ивано-Франковская область - 58 случаев;
Киевская область - 69 случаев;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 111 случаев;
Львовская область - 165 случаев;
Николаевская область - 25 случаев;
Одесская область - 140 случаев;
Полтавская область - 64 случая;
Ровенская область - 104 случая;
Сумская область - 47 случаев;
Тернопольская область - 78 случаев;
Харьковская область - 163 случая;
Херсонская область - 30 случаев;
Хмельницкая область - 85 случаев;
Черкасская область - 35 случаев;
Черновицкая область - 119 случаев;
Черниговская область - 38 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, можно ли сочетать вакцины от Covid-19 и гриппа

В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет. Ориентировочно он будет не раньше ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине стремительно растет количество Covid-больных: свежая статистика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Иосиф Слепой после концлагерей прожил 21 год

Первые эмигранты плыли в Канаду 22 дни

Бандит подстрелил известного хип-хоп исполнителя

Известного поэта арестовали за кражу "Моны Лизы"

Хакеры провели одно из крупнейших киберпреступлений

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 7921
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 7605
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 5580
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
6
 Просмотров: 3771
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
 25 Просмотров: 3708
Общество
Рассказали, можно ли сочетать вакцины от Covid-19 и гриппа
Рассказали, можно ли сочетать вакцины от Covid-19 и гриппа Просмотров: 126
В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз
В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз Просмотров: 576
Гороскоп на 7 сентября: у кого появятся деньги и новые возможности
Гороскоп на 7 сентября: у кого появятся деньги и новые возможности
 Просмотров: 414
Приметы и сложившейся традиции 7 сентября: что сегодня запрещено делать
Приметы и сложившейся традиции 7 сентября: что сегодня запрещено делать Просмотров: 513
За ремонт костела Святого Николая возьмутся в октябре
За ремонт костела Святого Николая возьмутся в октябре Просмотров: 63
Больше всего комментируют
25
Виктора Ющенко отравили токсинами
4
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
4
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
4
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
3
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
Голосов: 57075
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть