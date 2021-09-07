В Украине стремительно растет количество Covid-больных: свежая статистика

За последние сутки в Украине выявили 2197 новых больных коронавирусом. Из них детей – 197, медработников – 37.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 300 504 человека. Умерли 54 054 пациента, из них 53 – за последние сутки. Выздоровели 2 214 606 человек, за последние сутки – 1429, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 48 399 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 22 596, ИФА – 7811. Также сделали 17 992 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 304 случая;
Винницкая область - 56 случаев;
Волынская область - 33 случая;
Днепропетровская область - 151 случай;
Донецкая область - 87 случаев;
Житомирская область - 39 случаев;
Закарпатская область - 32 случая;
Запорожская область - 149 случаев;
Ивано-Франковская область - 58 случаев;
Киевская область - 69 случаев;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 111 случаев;
Львовская область - 165 случаев;
Николаевская область - 25 случаев;
Одесская область - 140 случаев;
Полтавская область - 64 случая;
Ровенская область - 104 случая;
Сумская область - 47 случаев;
Тернопольская область - 78 случаев;
Харьковская область - 163 случая;
Херсонская область - 30 случаев;
Хмельницкая область - 85 случаев;
Черкасская область - 35 случаев;
Черновицкая область - 119 случаев;
Черниговская область - 38 случаев.
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В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет. Ориентировочно он будет не раньше ноября.
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