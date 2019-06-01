В Украине стало больше многодетных семей

В Украине насчитывается более 338 тыс. многодетных семей. Фото: Avangard

В Украине в течение последних пяти лет выросло количество многодетных семей.

По состоянию на 1 февраля в Украине насчитывается более 338 тыс. таких семей. Об этом сообщил Департамент обеспечения прав детей и оздоровления Министерства социальной политики, передает УНН.

Так, по состоянию на 01.02.2014 в Украине было зарегистрировано 323 575 многодетных семей. На 01.02.2015 - 319 006, на 01.02.2016 - 322 692, на 01.02.2017 - 327 908, на 01.02.2018 - 333 867, на 01.02.2019 - 338 513.

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В то же время учет многодетных семей, усыновивших ребенка, Минсоцполитики не проводит.

1 июня отмечают День защиты детей. По состоянию на 31 декабря 2018 года в Украине на учете детей-сирот и лишенных родительской опеки, находились 70,4 тыс. из них 22,1 тыс. сирот и 48,3 тыс. - лишенных родителей.