В Украине спадет жара и пройдут дожди

В столице на исходе жаркой рабочей недели ожидается понижение температуры до + 20...22°С. Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

4 сентября на большинстве территорий Украины жара спадет и пройдут кратковременные дожди с грозами. Лишь на востоке температура будет держаться на уровне +34°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В центральных регионах погода будет переменчивой. В Винницкой области значительно посвежеет, а ближе к Днепру погода останется стабильно теплой. Дожди, местами с грозами, пройдут от севера через центральную часть страны к Одесской области и до Крыма.

На западе и севере температура опустится до +18...23°С. Южные регионы также покинет летняя жара, только Запорожье крепко будет держать лето за хвоста.

В столице под конец жаркой рабочей недели ожидается понижение температуры до +20...22°С. Ожидается дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прогноз на 4 сентября: этот любовный гороскоп не оставит равнодушным ни один знак зодиака

В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, прогнозируют переход средней суточной температуры от +15°C в сторону снижения, что будет свидетельствовать о начале осени. Абсолютный максимум температуры воздуха составит +30...39°C, в горных районах + 22...29°C. Абсолютный минимум - +1...-8°C, на юге местами 0...-4°C.