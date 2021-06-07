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понедельник, 07 июня 2021 20:05

В Украине создадут уникальный центр. Будет спасать от пожаров

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В Украине создадут уникальный центр. Будет спасать от пожаров
Центр анализа космических снимков поможет предупреждать возникновения масштабных пожаров. Фото: ГСЧС

В Украине хотят создать центр анализа космических снимков.

Он поможет спасателям предупреждать возникновение масштабных пожаров. Об этом заявил заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Мы разрабатываем план, чтобы в следующем году развернуть центр мониторинга и анализа космических снимков. Эта идея нам пришла тогда, когда мы увидели количество пожаров.

Со спутников мы можем просматривать и видеть, когда лесной пожар только начала разгораться, когда это занимает несколько десятков или сотен квадратных метров, а не когда горят уже сотни гектаров", - отметил замминистра.

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По словам Геращенко, снимки можно закупать с космических агентств, это могут быть и частные компании США, Европы, Японии. Их необходимо будет анализировать с помощью специальных компьютерных программ.

Замминистра добавил, что в МВД хотят развернуть по стране систему визуальных постов наблюдения. Предлагается установить видеокамеры на вышки, которые смогут мониторить процесс возгорания за 10-15 км.

В Херсонской области во время проведения штабных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" в поле загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на лес и охватил 10 га.

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