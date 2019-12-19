В Украине создадут реестр педофилов

Благодаря реестру будут проверять людей перед приемом на работу. Фото: "Цензор"

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №0887 об усилении уголовной ответственности за сексуальные преступления против малолетних и создание реестра лиц, осужденных за соответствующие правонарушения.

325 народных депутатов проголосовали за это решение, передает "Цензор.нет".

Документ предусматривает создание реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления против малолетних. Реестр будет находиться в ведении Министерства юстиции.

В него будут вносить фамилии, имена, отчества осужденных, дату рождения, место жительства или пребывания, преступление, за которое он был осужден, вид уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказании и данные о нарушении правил административного надзора.

Исключение из реестра информация о личности будет происходить в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Реестром будут пользоваться руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

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Получить информацию из реестра смогут руководители органов местного самоуправления - в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя или его заместителя учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам.

Верховная Рада одобрила предложение президента отклонить закон о химической кастрации педофилов. За это решение проголосовали 238 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.