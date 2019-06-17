В Украине собираются ввести четырехчасовой обеденный перерыв

В Украине могут ввести сиесту. Фото: Корреспондент

Время обеденного перерыва в Украине могут увеличить до 4-х часов.

Правда, заранее радоваться этой приятной новости не стоит — изменение вступит в силу для тех, кто работает в тяжёлых условиях, например, в холоде или при высокой жаре, сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".

Длительность "сиесты" будет обязательно прописываться в трудовом договоре.

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Необходимость в новом трудовом кодексе созрела давно, данное изменение в любом случае будут внедрять, чтобы соответствовать международным нормам труда для последующего вступления в ЕС.