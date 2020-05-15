В Украине скрывают количество больных коронавирусом медиков

В Украине известно лишь о половине больных медиков. Фото: Reuters

Некоторые руководители учреждений здравоохранения не сообщают о заболеваниях медиков на коронавирус.

Известно лишь о половине больных медиков. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание. Мы уже неоднократно обращали на это внимание и говорили руководителям учреждений здравоохранения. К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тыс. случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого 2 медика ", - отметил Ляшко.

Одной из причин, почему так происходит, называется проблема с приобщением эпидемиологов в состав профильных комиссий.

"Сегодня свои объяснения предоставят руководители 5 лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий. Все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий. Буду инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии ТЕБтНС. Потому что медики не должны страдать из-за бюрократических процедур", - сообщил Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспышка коронавируса в Киеве: правоохранители открыли уголовное производство

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в Украине пока известно о 3,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом среди медицинского персонала. Еще почти у 7,5 тыс. медиков подозревают COVID-19.

За границей 145 граждан Украины болеют Covid-19. Больше всего больных украинцев - в Италии, 121 человек.