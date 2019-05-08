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среда, 08 мая 2019 08:26

В Украине сегодня День памяти и примирения

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Автор: УНН
 

Украина и мир сегодня отмечают День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии. Документ антигитлеровская коалиция подписала 7 мая во французском Реймсе. На следующий день его ратифицировали в Берлине.

С 2005 года 8 мая отмечается Генассамблеей ООН Днем памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны. Официальный праздник победы над нацизмом отмечается в Европе 8 мая.

В Украине в 2014 году впервые в истории официальные мероприятие по случаю завершения Второй мировой войны в Европе и победы над нацизмом проходили два дня - 8 и 9 мая. День памяти и примирения установлен указом президента Порошенко в 2015 году по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Автор: uc.od.ua
 

8 и 9 мая по городам Украины будут проходить торжественные и культурно-просветительские мероприятия.

План мероприятий в Киеве:

8 мая

12:00 - возложение цветов к памятнику Елены Телиги в Бабьем Яру в Киеве.

14:00 - выставки об украинцах в лагерях ГУЛАГа "Триумф человека. Жители Украины, которые прошли советские концлагеря" (ул. Крещатик, 22).

Во всех районах столицы в течение двух дней продлятся тематические концертные программы.

9 мая

На Певческом поле Печерского ландшафтного парка для посетителей подготовлена художественная программа "Годам никогда память не стереть" с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов.

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в рамках концертно-тематической программы "Помним - Побеждаем!" состоятся поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине.

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В Украине сейчас идет дискуссия относительно выходного дня 9 мая. Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что в Украине выходным днем должен быть 8 мая. Это будет означает, что украинцы готовы отмечать завершение Второй мировой войны вместе с Европой.

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08
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