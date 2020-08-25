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среда, 26 августа 2020 10:05

В Украине самая дорогая биржевая цена на электроэнергию — отчет Еврокомиссии

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  Средняя цена для энергоострова по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час. Фото: Reuters
Средняя цена для энергоострова по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час. Фото: Reuters

За первый квартал 2020 года средняя цена электроэнергии на спотовом рынке Украины (территория Бурштынского енергоострова) была самой высокой в Европе.

Об этом говорится в квартальном отчете Еврокомиссии относительно рынков электроэнергии.

Средняя цена для энергоострова в первом квартале года составляла 52,9 евро за МВт-час. Для всей остальной части Украины (Объединенная энергетическая система) цена составляла 46,9 евро - это третий показатель в Европе.

На втором месте оказалась Греция с ценой 50,4 за МВт-час.

Средняя цена по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час.

Самые низкие цены на электроэнергию с базовой нагрузкой наблюдались в Северном регионе, где свою роль сыграли большие запасы энергии гидростанций, растущая ветрогенерация и теплая зимняя погода. Самая низкая цена была в Норвегии (15 евро/МВт-час) и Швеции (17 евро).

  Средняя цена для энергоострова по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час. Фото: epravda.com.ua
Средняя цена для энергоострова по ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час. Фото: epravda.com.ua

Рынки в восточной и южной частях континента (Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Греция) с относительно высокой долей производства, потребляющего углерод, или с большей зависимостью от импорта оказались с другой стороны ценового диапазона.

Среди стран ЕС самые высокие цены в первом квартале года также были на Мальте (45 евро) и в Болгарии (42 евро).

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года среднеквартальный показатель цен снизился на 24% на фоне слабого спроса и увеличения генерации ветра.

В ежегодном сравнении на всех рынках наблюдалось снижение цен с относительно высоких уровней в І квартале 2019 года. Наибольшее снижение произошло в Норвегии (-68%), Швеции (-64%), Дании и Финляндии (обе -50%)

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Дата
26
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