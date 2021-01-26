В Украине разгулялась непогода. Синоптики дали предупреждение

В Украине 26 января в всех областях ожидаются дожди, местами со снегом и сильным ветром. Фото: pixabay.com

В Украине сегодня, 26 января, во всех областях ожидаются дожди, местами со снегом.

Будет на несколько градусов прохладнее. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В западных областях на Волыни и Ровенщине будет снег. В северных и центральных областях местами метели. На остальной территории страны будут идти дожди. Местами будет налипание мокрого снега. На дорогах, кроме юго-востока, местами гололедица. Ветер юго-западный (на востоке юго-восточный), 7-12 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с,

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Столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов тепла. На западе - около 0. На высокогорье Карпат будет холодно - температура опустится до 7-12 градусов мороза. Зато в юго-восточной части и на Харьковщине - воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.

В Киеве 26 января облачно. Синоптики обещают дождь с переходом в снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура составит 2-4 градуса тепла.

В феврале средняя температура воздуха по Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3-х тепла. Это на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.