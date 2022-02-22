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среда, 23 февраля 2022 02:52

В Украине распустились уникальные подснежники: фото цветов
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Фото: Леся Островская, facebook.com/dukuj.hytir
Цветение подснежников в 2019 году

В урочище Холодный Яр в Черкасской области зацвели подснежники редкого вида, которые есть только в Крыму и Турции.

Об этом сообщил заведующий филиалом "Холодный Яр" Национального историко-культурного заповедника "Чигирин" Богдан Легоняк, пишет "Укринформ".

"Цветение подснежников в феврале не является чем-то чрезвычайным. Случались годы, когда в Холодном Яру они расцветали и на Новый год, и на Старый Новый год. После первых холодов и наступления длительного тепла подснежники стремительно идут в рост. Если возвращаются снега и морозы – цветок возвращается в состояние покоя", – сказал Легоняк.

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Добавил, что площадь подснежников выросла за последние годы. Сейчас площадь цветения занимает более 60 га. Борьбу с браконьерами здесь начали еще 30 лет назад, поэтому каждый год их становится все меньше.

"Когда на охрану растения приезжают из Черкасс и других уголков Украины и области 30-35 человек ежедневно, цветок существенно увеличил свою площадь. На экскурсии в Холодный Яр приезжают полюбоваться многие. В праздничные и погожие дни бывает по две тысячи посетителей", – отметил Легоняк.

В Киеве в прошлом году на ул. Зодчих распустились подснежники. Сфотографировали их 1 марта. Продажа каких-либо первоцветов в столице, как и по всей Украине, запрещена. Эти цветы на грани исчезновения и внесены в Красную книгу.

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