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понедельник, 21 февраля 2022 13:04

Стоимость роз в Украине до 8 марта обновит рекорд. Какие причины

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Стоимость роз в Украине к 8 марта обновит рекорд. Рост цен на День святого Валентина шокировал покупателей, но это только начало, считают эксперты.

"Рост цен на энергоносители, трудности с морскими перевозками и переход на авиационную логистику тянут вверх стоимость роз, тогда как спрос в этом году значительно выше предыдущего", - рассказывает в комментарии Gazeta.ua директор G.R. Agro Геннадий Опрышко.

По его словам, Qatar Airways и International Airlines Group запустили дополнительный чартерный рейc из Эквадора и Колумбии, чтобы компенсировать дополнительный спрос на цветы в Европе. При этом крупнейший экспортер роз в Европу сейчас - Кения.

Увеличение поставок уже составляет 23% по сравнению с продажами аналогичного периода.

"Украинский рынок - это отдельная история с уникальным ценообразованием. Напомню, в 2021 году Украина ввела специальную пошлину в 56 процентов на импорт срезанных роз. Сюда же нужно добавить рост цен на газ и на выходе получим розы по ценам, которых мы еще не видели", - считает Опришко.

За прошедшие три года поставки роз в Украину выросли на 70%. Летом 202-го ввели специальную пошлину в 56%, что значительно повысило стоимость этих цветов в розничной торговле.

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