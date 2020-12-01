В Украине прогнозируют снег, гололед и 11-градусный мороз

В Киеве 2 декабря будет облачно, сыро, местами небольшой и мокрый снег. Фото: pixabay.com

2 декабря в Украине будет преобладать влажная погода с налипанием мокрого снега и гололедом.

Снег ожидается на севере, в центральных областях и в южной части страны, кроме Запорожья и Крыма, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Существенные осадки маловероятны в среду на востоке, а в западных областях вообще будет преобладать сухая, даже местами солнечная погода. Ветер восточного направления, умеренный, в восточной части усилится до штормового. Температура воздуха ближайшей ночью предполагается от 0...- 4ºС, в западных областях -4...11ºС. Завтра днем она составит от -2...+ 2ºС, на крайнем юге до +2...5ºС.

В Киеве 2 декабря будет облачно, сыро, местами небольшой и мокрый снег. Ночью до -1...4ºС, днем около 0ºС. Ветер завтра в столице несильный, а влажная погода будет способствовать зависанию в воздухе промышленного дыма и автомобильных примесей.

Во второй половине недели ожидается незначительное потепление.

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Начало декабря будет теплым, но с ночными морозами. Похолодание может начаться со второй недели месяца. К середине декабря установятся морозы до -5...6ºС днем и -10...12 ºС ночью.