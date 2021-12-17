В Украине продают билеты на концерт российского певца, которого завернут на границе

Михаил Шифутинский неоднократно посещал оккупированный Россией украинский Крым. Фото: афиша концерта на concert.ua

На концерт российского певца Михаила Шуфутинского в Киеве продолжают продавать билеты. И это несмотря на то, что артиста ждет запрет на въезд в Украину при попытке пересечь границу.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко, пишет "Украинская правда".

"В случае с Шуфутинским, его частым незаконным посещением Крыма, позицией о дальнейших поездках туда, удивляет, что организаторы, зная о его нарушении украинских законов и хорошо понимая, что из-за этого концерт может не состояться, продолжают анонсировать его выступление и продавать билеты", - сказал Демченко.

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В случае приглашения на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, всем организациям следует обращать внимание, не нарушали ли они украинское законодательство, прежде всего незаконно посещая оккупированный Россией Крым или отдельные районы в Донецкой и Луганской областях. Об этом ГНСУ постоянно напоминает, подчеркнул Демченко.

"Отдельные организации, которые планируют или организуют выступления иностранных артистов в Украине, не учитывают или откровенно игнорируют незаконное пребывание на временно оккупированных территориях Украины тех, кого они приглашают. Пример Михаила Шуфутинского - наглядное тому доказательство", - добавил чиновник.

8 марта 2022 года в столичном Дворце спорта анонсируют концерт Шуфутинского "За милых дам или 30 лет спустя". Билеты на концерт - от 590 грн до 6 тыс. грн, сообщили на concert.ua, где анонсируют его выступление. В отношении Шуфутинского у пограничников достаточно оснований отказать ему во въезде в Украину. Российский шансонье неоднократно посещал оккупированный Россией Крым. Это разные города на полуострове и места, где он выступал и отдыхал. Сам певец открыто говорит о том, что ездил и дальше будет ездить на полуостров.