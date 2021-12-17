В "Борисполе" завернули музыканта из России

В Украину не пустили гитариста группы "город 312" Александра Ильчука. Фото: скриншот с видео

В Борисполе российского гитариста не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.

Мужчина прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Хотел принять участие в творческом проекте, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали в разные годы", - говорится в сообщении.

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На вопрос, когда он последний раз посещал Крым, россиянин отвечал, что не помнит. А потом начал путаться. Называл сначала 2001 год, затем 2014-й. При этом мужчина хорошо помнил другие места, где выступал.

Теперь нарушитель не сможет въезжать в Украину три года. Если за это время будет пытаться попасть, срок запрета увеличится до 10 лет.

"Ну все, остались без хорошей музыки", - сказал музыкант.

Имена лиц ведомство не разглашает. По информации активиста Сергея Стерненко, в Украину 17 декабря не смог попасть гитарист группы "Город 312" Александр Ильчук.

7 декабря на украинской границе завернули певицу из России Mary Gu по той же причине. Артистка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в частности, посещая фестивали в разные годы. В Украину гражданка РФ прилетела с организатором концертов и планировала выступить в Киеве. Мужчину тоже не пустили.