В "Борисполе" завернули музыканта из России

 
Ексклюзивы
1/5
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 189
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 225
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7398
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 630
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1044
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 963
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 38315
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 864
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 846
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
3
5
6
3
4
Во Львовской области задержали нелегальных мигрантов
Во Львовской области задержали нелегальных мигрантов
Посреди дня подожгли Mercedes депутата горсовета
Посреди дня подожгли Mercedes депутата горсовета
В Киеве обнаружили группу террористов ИГИЛ
В Киеве обнаружили группу террористов ИГИЛ
ДТП с 16-летним в Луцке: фото и подробности об искалеченных женщине с сыном
ДТП с 16-летним в Луцке: фото и подробности об искалеченных женщине с сыном
На родине Зеленского чиновники разворовали более 27 млрд грн
На родине Зеленского чиновники разворовали более 27 млрд грн
Видео
Все видео
"Извините, что посс** на вас": одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет
"Извините, что посс** на вас": одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет
В "Борисполе" завернули музыканта из России
В "Борисполе" завернули музыканта из России
В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб
В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб
У наркодилеров изъяли товара на $1,5 млн
У наркодилеров изъяли товара на $1,5 млн
Разоблачили схему, по которой незаконно "сливали" данные миллионов граждан
Разоблачили схему, по которой незаконно "сливали" данные миллионов граждан
Интервью
1/5
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2052
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1989
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3600
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6309
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2021
Просмотров: 333
Дочекатися серпня
Мисливський палац графа Шувалова в Тальному — улюблене місце меншої доньки. Влітку Світлана волочить мене туди щодня. У парку біля замку ...
пятница, 17 декабря 2021 10:41

В "Борисполе" завернули музыканта из России

  Комментировать
В &quot;Борисполе&quot; завернули музыканта из России
В Украину не пустили гитариста группы "город 312" Александра Ильчука. Фото: скриншот с видео

В Борисполе российского гитариста не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.

Мужчина прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Хотел принять участие в творческом проекте, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали в разные годы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться

На вопрос, когда он последний раз посещал Крым, россиянин отвечал, что не помнит. А потом начал путаться. Называл сначала 2001 год, затем 2014-й. При этом мужчина хорошо помнил другие места, где выступал.

Теперь нарушитель не сможет въезжать в Украину три года. Если за это время будет пытаться попасть, срок запрета увеличится до 10 лет.

"Ну все, остались без хорошей музыки", - сказал музыкант.

Имена лиц ведомство не разглашает. По информации активиста Сергея Стерненко, в Украину 17 декабря не смог попасть гитарист группы "Город 312" Александр Ильчук.

7 декабря на украинской границе завернули певицу из России Mary Gu по той же причине. Артистка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в частности, посещая фестивали в разные годы. В Украину гражданка РФ прилетела с организатором концертов и планировала выступить в Киеве. Мужчину тоже не пустили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "Борисполе" завернули музыканта из России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Камень с изображением голодного бога обнаружили в Мексике

В цирке заживо сгорело полтысячи зрителей и сотни животных

Самое читаемое
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
 1 Просмотров: 38342
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 19269
&quot;Получит, что заслужил&quot; - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 10071
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9792
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 8262
Происшествия
"Извините, что посс** на вас": одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет
"Извините, что посс** на вас": одесские подростки сделали из памятника на кладбище туалет
 Просмотров: 216
Во Львовской области задержали нелегальных мигрантов
Во Львовской области задержали нелегальных мигрантов
3
 Просмотров: 243
Посреди дня подожгли Mercedes депутата горсовета
Посреди дня подожгли Mercedes депутата горсовета
5
 Просмотров: 621
В Киеве "обчистили" журналиста, пока тот брал интервью у начальника полиции
В Киеве "обчистили" журналиста, пока тот брал интервью у начальника полиции Просмотров: 315
Иран должен выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ - ультиматум
Иран должен выплатить компенсацию за сбитый самолет МАУ - ультиматум Просмотров: 351
Больше всего комментируют
9
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
2
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
Голосов: 329
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть