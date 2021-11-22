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понедельник, 22 ноября 2021 16:58

Концерта "для дам" не будет: пограничники готовятся "тепло" встретить Шуфутинского

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Концерта &quot;для дам&quot; не будет: пограничники готовятся &quot;тепло&quot; встретить Шуфутинского
Михаил Шифутинский неоднократно посещал оккупированный Россией украинский Крым. Фото: афиша концерта на concert.ua

Российский певец Михаил Шуфутинский не сможет попасть в Украину. В распоряжении украинских пограничников есть информация о неоднократном посещении им оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет "Украинская правда".

8 марта 2022 года в столичном Дворце спорта анонсируют концерт Шуфутинского "За милых дам, или 30 лет спустя". Билеты на концерт - от 590 грн до 6 тыс. грн, сообщили на concert.ua.

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В случае попытки российского шансонье пересечь границу Украины, пограничники будут действовать согласно нормам законодательства.

"Ежедневно Государственная пограничная служба работает в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем из открытых источников и всеми имеющимися способами.

Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев - это еще и запрет въезда в Украину. Относительно данного лица в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории", - сказал Демченко.

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк создал петицию с требованием запретить выступления российских артистов в Украине.

Меньше чем за месяц она набрала необходимое количество голосов. В ответ президент Владимир Зеленский переадресовал требование премьер-министру, главе СБУ и секретарю СНБО.

Вскоре петиция получила необходимые голоса для ее рассмотрения Зеленским.

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