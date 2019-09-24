В Украине продадут 800 государственных предприятий

Тимофей Милованов рассказал, что государство готовит к продаже 800 предприятий. Фото: Financial

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства хочет продать 800 государственных предприятий.

Как отмечается, речь идет о небольших госпредприятия. Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов во время Visa Cashless Forum 2019, передает УНИАН.

"Павел Кухта, мой первый заместитель, направил на согласование с примерно 30 органами центральной власти 800 предприятий на приватизацию", - сказал он.

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"Это также возможность бизнеса покупать эти предприятия, развиваться", - добавил Милованов.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом подтвердил намерения провести земельную реформу, демонополизировать экономику и госпредприятия и завершить процесс разделения активов "Нафтогаз Украины".