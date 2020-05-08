В Украине придумали как поздравить ветеранов во время карантина

Украинцам предлагают прислать ветеранам открытку с благодарностью. Фото: pixabay.com

Министерство по делам ветеранов совместно с благотворительным фондом "Let`s help" и Укрпочтой инициировали проведение акции "Скажи спасибо ветерану на расстоянии".

"Поздравить ветеранов, даже в режиме карантина, может каждый желающий, не выходя из дома. В рамках акции "Скажи спасибо ветерану на расстоянии" есть возможность прислать настоящую открытку с благодарностью и уникальным текстом поздравления бесплатно", - сообщает пресс-служба министерства.

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Для этого необходимо перейти по ссылке на сайт Укрпочты. Также на сайте Укрпочты можно выбрать один из нескольких вариантов помощи ветеранам.

"Укрпочта доставит все ветеранам в любой уголок страны прямо в руки. Давайте вместе уделим внимание тем, кто его заслужил и требует как никогда", - добавили в Минветеранив.

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