В Украине предлагают закрыть все цирки с животными и дельфинарии

Зоозащитники хотят запретить дельфинарии и цирки в Украине. Фото: Pixabay

Зоозащитники требуют запретить дельфинарии и цирки, в которых продолжают жестоко эксплуатировать животных. Об этом сообщила вице-президент ВСОО "Ассоциация зоозащитных организаций Украины" Марина Суркова.

Во время сегодняшней пресс-конференции "Два месяца изменений для бездомных животных Киева"она заявила, что на рассмотрение парламентариев будет представлен законопроект об обязательной регистрации и идентификации животных, пишет GreenPost.

Суркова напомнила, что сейчас есть несколько законпроектов, которые еще не зарегистрировали в Верховной Раде.

"Это запрет содержания и эксплуатации животных в цирках и запрет работы дельфинариев. Также хотим на законодательном уровне запретить замуровывать животных в подвалах и на чердаках многоэтажных домов. Кроме этого, необходим закон, который запретит владельцам оставлять животных в машинах в жару", - отметила вице-президент.

Сейчас второго чтения ожидает также проект, который единственным законным способом регулирования численности животных объявляет стерилизацию и запрещает отстреливать и усыплять бездомных кошек и собак.

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Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в течение года все государственные цирки прекратят использовать животных в своих выступлениях.