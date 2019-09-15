В Украине празднуют День отца

В Украине День отца до сих пор считается неофициальным праздником

Национальный День Отца отмечается в Украине в сентябре. Это неофициальный праздник, а дата предложена рядом общественных организаций. Традиционные праздничные мероприятия подчеркивают важность роли отца и семьи в целом. В 2019 году Всенародный День Отца в Украине приходится на 15 сентября.

Об этом пишет УНИАН

Международный День Отца отмечается в третье воскресенье июня, а традиция началась в США. Там он отмечался с 1966 года. В Украине, наряду с Национальным праздником, оказывают уважение и этой дате. Сын, ставший отцом, - символ преемственности поколений. Сейчас Национальный праздник день отца отмечают во многих странах. Великобритания и территории Соединенного Королевства, Канада, Япония, Франция и Ирландия, как и многие страны, присоединившиеся к международной инициативе.

В Южной Корее 8 мая проходит посвященное отцу и матери общий праздник - День отцов. Испания, Португалия, Италия, Швейцария и ряд других стран отмечают День отца 19 марта. В Польше и Никарагуа дата празднования 23 июня. Люксембург чтит отцов 7 октября.

Национальный День Отца отмечается в Украине в сентябре. Это неофициальный праздник, а дата предложена рядом общественных организаций.

Праздник основала Сонора Смарт-Додд (Sonora Smart Dodd), американка из города Спокан (штат Вашингтон). Ее отец-одиночка, Уильям Джексон Смарт, успешно воспитал шестерых детей, после того, как его жена умерла.

Инициатива региональных властей и идея была поддержана, и в 1916 году президент США Вудро Вильсон отметил это и выразил одобрение в своей телеграмме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беби-боксы от правительства станут еще большими

В 1966 году президент Линдон Джонсон официально одобрил и основал первый государственный Национальный день отца в США.