В Украине пожаловались на отсутствие однополых браков

ЕСПЧ рассмотрит жалобу гей-пары на отсутствие в Украине однополых браков. Фото: Reuters

Европейский суд по правам человека принял жалобу от украинской гей-пары о дискриминации со стороны Украины.

Пара пожаловалась на непризнание однополого семейного партнерства, сообщает правозащитный ЛГБТ-центр "Наш світ".

На этой неделе истцам и Министерству юстиции Украины поступило письмо с ЕСПЧ с предварительным запросом по жалобе.

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"Это означает, что вскоре после получения ответов от сторон суд начнет рассмотрение этого дела", - заявили в центре.

Правозащитники отметили, что не могут предсказать окончательное решения суда, но в предыдущем аналогичном деле "Олиари и другие против Италии" ЕСПЧ признал нарушение прав человека, после чего парламент принял закон о регистрируемом гражданском партнерстве для однополых пар.

Переизбранная на второй срок новозеландская премьер Джасинда Ардерн назначила первого открытого гея своим заместителем. Бывший министр финансов Грант Робертсон стал первым австралийским геем-политиком, который признал сексуальную ориентацию, но сохранил портфель министра.