В Украине появятся новые категории транспортных средств

Обновят список транспортных средств. Фото: Укринформ

Кабинет Министров принял решение обновить Классификацию и Единые требования к конструкции и техническому состоянию колесных транспортных средств.

Изменения предусматривают создание новых категорий колесных транспортных средств (L1е - L7е (мототехника) и разделение на классы категории М2 и М3 (легковые автомобили и автобусы), говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

"Сегодня в ЕС появилось значительное количество транспортных средств, относящихся к категориям и подкатегориям, и которые отсутствуют в отечественном законодательстве, в связи с чем не могут импортироваться в Украину и использоваться на дорогах общего пользования. Особенно это касается категории L, среди которых значительное количество имеют электрический двигатель и повышенную мобильность, что особенно важно для крупных городов", - заявил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

Принятое правительством решение соответствует последней версии Женевского соглашения и законам Евросоюза и приводит украинское законодательство к реалиям сегодняшнего дня и европейским стандартам.

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Ранее правительство определило категории транспорта, которые смогут бесплатно пользоваться будущими платными дорогами в Украине.