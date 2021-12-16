В Украине появятся береговые ракетные войска

Неижпапа анонсировал основание береговых ракетных войск до 2026 года. Фото: "Армия информ"

В Украине к 2026 году появятся береговые ракетные войска.

Они будут прикрывать побережье Украины с воздуха, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В стадии развития находится новый род войск — береговые ракетные войска. Они будут сформированы к 2026 году. В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун". Ко второму кварталу следующего года будет полностью сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет "на боевое дежурство", - сказал командующий ВМС контрадмирал Алексей Неежпапа.

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Он отметил рост боевых способностей украинского военного флота. По его словам, это стало возможным благодаря поддержке государства и международных партнеров из государств-членов НАТО.

Военные батареи самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" оказали огневую поддержку подразделения морской пехоты, которое провело тренировку вблизи админграницы с оккупированным Крымом по отражению наступления морского десанта условного противника.