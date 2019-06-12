В Украине появится Госслужба по этнополитике и свободе совести

Новое ведомство будет координировать Министерство культуры. Фото: rubryka.com

Кабинет министров создал Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 июня.

Госслужба по этнополитике и свободе совести является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координирует Министерство культуры.

Минкульт должен в 3-месячный срок разработать положение об этой службе, а Министерство финансов - изменения в госбюджет для ее финансирования.

Размещаться новая госслужба будет на условиях аренды по адресу: ул. Прорезная, 15 в Киеве.

Госслужбе по этнополитике и свободе совести установили лимит легковых автомобилей в размере одного центрального аппарата. Предельная численность сотрудников - 57 человек, из которых 51 госслужащий.

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