В Украине появился уполномоченный по защите прав защитников

Зеленский назначил уполномоченного по правам защитников. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский учредил должность уполномоченного по правам защитников Украины.

"Назначить Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - сообщается на сайте главы государства.

Вербицкая ранее была советницей заместителя руководителя Офиса президента.

Она уже пообещала "действовать независимо и беспристрастно, в интересах человека и гражданина, защищая конституционные права и законные интересы наших защитников".

Вербицкая также является главой Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

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12 марта президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.