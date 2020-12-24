В Украине повысили тарифы на тепло для населения

Необходимость повышения тарифов обосновали снижением объемов производства тепловой энергии. Фото: pexels.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на тепло для населения на 2021 год.

Об этом говорится в решении НКРЭКУ, которое приняли на основании обращения ТЭЦ.

После повышения средневзвешенный тариф для поставок тепла населению составил 1121,71 грн/Гкал. При этом самый высокий тариф у Северодонецкой ТЭЦ - 1471,54 грн/Гкал. А самый низкий - у ТЭЦ-2 Эсхар в Харьковской области-653,99 грн/Гкал.

Меньше всего повысили тариф для Днепровской ТЭЦ - 5,5%, а больше всего - для "Евро-Реконструкции", город Киев ( на 49,7%).

Необходимость повышения тарифов обосновали снижением объемов производства тепловой энергии, ростом цен на уголь и газ, повышением зарплаты сотрудникам ТЭЦ, а также ростом расходов на услуги газораспределения.

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С потребителями коммунальных услуг в частном секторе и в многоквартирных домах заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения. Нововведение касается тех, кто не выбрал модель организации договорных отношений.