Тарифы на коммунальные услуги будут считать по-новому

Нововведение касается тех, кто не выбрал модель организации договорных отношений. Фото: unsplash

С потребителями коммунальных услуг в частном секторе и в многоквартирных домах заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения.

Нововведение касается тех, кто не выбрал модель организации договорных отношений, сообщает "РБК-Украина".

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла во 2-м повторном чтении.

В законе предусмотрены дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии. Они зависят от наличия центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Согласно закону, потребителям, которые самостоятельно установили счетчики тепла, вернут потраченные средства.

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Документ вводит дифференцированную оплату за воду и за тепло, в зависимости от того, кто несет расходы за обслуживание счетчика.

Нардепы изъяли из тела закона норму о том, что отказ потребителя от заключения договора с исполнителем коммунальные услуги не освобождает его от обязанности оплаты потребленной услуги, предоставленной этим исполнителем.

В исходном тексте законопроекта доступ в жилье коммунальщикам позволяли за любое нарушение договора. Но при рассмотрении документа в сессионном зале во время 1-го чтения такую ​​норму убрали. В окончательном варианте закона такое право предоставили исключительно представителям газового оператора.

В октябре 2020 года задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги составляет 56,1 млрд грн. Это на 1,7 млрд грн больше, чем месяцем ранее.