В Украине полицейским хотят разрешить подрабатывать

Еще одной инициативой является повышение полицейских зарплат. Фото: Слово и дело

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что сотрудникам полиции планируют предоставить возможность подрабатывать в нерабочее время, например, в охране. Об этом пишет Укринформ.

"Одной из инициатив является возможность использования внерабочего полицейского времени, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка, например, на охране определенных объектов. Сейчас мы также работаем над этой моделью и через несколько недель можем ее презентовать", - рассказал глава МВД.

Он отметил, что еще одной инициативой является распределение определенной части штрафов за оформленные нарушения ПДД на повышение полицейским зарплат.