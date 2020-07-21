В Украине показали масштабное световое шоу дронов

В Мариуполе по случаю профессиональных праздников металлурга и шахтера показали самое масштабное в Украине световое шоу дронов.
В спектакле задействовали 200 беспилотников, сообщает MRPL.CITY.
Беспилотники в небе над Театральным сквером создавали яркие изображения: символ Мариуполя — скульптуру сталевара, корабль, карту Украины и другие.
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Над Краматорском Донецкой области зафиксировали комету Neowise, пролетавшую около Земли. Сфотографировать небесное тело удалось местному жителю Сергею Чабару.
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