В Украине показали масштабное световое шоу дронов

Во время самого масштабного в Украине шоу дронов на небе рисовали огромные световые картины. Фото: скриншот с видео

В Мариуполе по случаю профессиональных праздников металлурга и шахтера показали самое масштабное в Украине световое шоу дронов.

В спектакле задействовали 200 беспилотников, сообщает MRPL.CITY.

Беспилотники в небе над Театральным сквером создавали яркие изображения: символ Мариуполя — скульптуру сталевара, корабль, карту Украины и другие.

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Над Краматорском Донецкой области зафиксировали комету Neowise, пролетавшую около Земли. Сфотографировать небесное тело удалось местному жителю Сергею Чабару.