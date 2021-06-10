В Украине перестали выдавать водительские удостоверения

За восстановлением оказания услуг в сервисных центрах МВД нужно следить на сайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона. Фото: mvs.gov.ua

В Украине приостановили выдачу и обмен водительских удостоверений.

В центрах МВД закончились специальные бланки, на изготовление которых понадобится время, сообщили на официальном сайте Главного сервисного центра.

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления админуслуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств, а также выдачи водительских удостоверенияй", - говорится в сообщении.

Бланки изготавливает ГП "Полиграфический комбинат Украина". Там заявили, что возобновление изготовления свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через два дня.

О возобновлении оказания услуг в сервисных центрах МВД сообщат на сайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона.

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МВД запустило на портале госуслуг "Дія" функцию замены водительского удостоверения, а также объявило о введении электронной изменения регистрации места проживания в семи городах Украины. Пока в тестовом режиме опция изменения регистрации будет доступна для жителей столицы, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Мариуполя и Кривого Рога. А уже к концу года - для всей Украины. Нужен только паспорт в виде ID карты.