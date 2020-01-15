В Украине переаттестуют налоговиков

Премьер Гончарук дал поручение руководителю ГНС Сергею Верланову.

План проведения переаттестации налоговиков должны подготовить за две недели.

Такое поручение от премьер-министра Алексея Гончарука получил руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

"Провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее Центрального аппарата. А также в двухнедельный срок разработать и подать КМУ план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины. Те, кто думает, что до сих пор можно спокойно воровать и отсидеться в тени - глубоко ошибаются. Безнаказанно воровать, вымогать деньги и строить теневые схемы больше не разрешено", - написал глава правительства в Facebook.

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Таким образом Гончарук отреагировал на задержание сотрудниками НАБУ и.о. начальника управления Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой за попытку подкупа сотрудника прокуратуры. Премьер поручил Верлановe поехать в Одессу, разобраться в ситуации и доложить о результатах.

Руководительницу Одесской областной налоговой службы подозревают в попытке подкупа сотрудника региональной прокуратуры - она ​​якобы предлагала 25 тысяч долларов, чтобы тот закрыл глаза на коррупционные схемы налоговой. Чиновницу задержали с поличным, после чего от должностей отстранили все руководство Одесской налоговой.