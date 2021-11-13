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суббота, 13 ноября 2021 15:55

В Украине парализовало работу 60% энергоблоков ТЭС

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В Украине парализовало работу 60% энергоблоков ТЭС
Из-за кризиса с углем в Украине не работают 60% энергоблоков ТЭС Фото: pixabay.com

На утро 13 ноября 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центрэнерго" не работают. Причина остановки в нехватке угля.

Об этом свидетельствуют данные Укрэнерго, пишет "РБК-Украина".

За неимением угля не работает 14 энергоблоков. Шесть блоков находятся на разных стадиях ремонта оборудования.

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Нагрузку осуществляют только три блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности. На каждой из трех государственных ТЭС работает по одному энергоблоку.

В то же время, на частных ТЭС из-за отсутствия угля не работают только четыре энергоблока, половина из которых на Луганской ТЭС. Она переведена на экономный режим через блокаду поставок угля со стороны России – единственный маршрут поставки угля на эту ТЭС проходит по территории РФ.

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В начале ноября государственная компания "Укрэнерго" признала невозможной балансировку энергосистемы Украины без помощи из Беларуси после того, как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь.

С 6 ноября начали коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго".

Последние два месяца каждый второй энергоблок Центрэнерго не работает из-за отсутствия угля.

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Дата
13
ноября

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