В Украине ожидается снег и гололедица

В Украине на 1 февраля объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный снег и гололедица.

"1 февраля в большинстве центральных, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, днем ​​в большинстве северных областей значений снег и мокрый снег, днем ​​в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях гололед, налипание мокрого снега, в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м / с. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности) ", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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В Киеве 1 февраля также ожидается значительный снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 182 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.