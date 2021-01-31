В Украине ожидается снег и гололедица

В Украине на 1 февраля объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный снег и гололедица.
"1 февраля в большинстве центральных, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, днем в большинстве северных областей значений снег и мокрый снег, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях гололед, налипание мокрого снега, в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м / с. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности) ", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
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В Киеве 1 февраля также ожидается значительный снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 182 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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