В Украине ожидается снег и до 10 градусов мороза

В Украине ожидается снег. Фото: Корреспондент

В пятницу в Украине будет идти снег, на дорогах гололедица, ночью температура 5-10 градусов, днем 2-7 градусов мороза.

"Небольшой, ночью в Карпатском регионе и в Приазовье умеренный (на Закарпатье местами большой) снег, лишь днем ​​в большинстве западных областей без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, местами порывы 15- 20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​2-7° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​0-5° тепла ", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Киеве и области 7 февраля прогнозируется небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 6-8°, днем ​​3-5° мороза, на Киевщине ночью 5-10°, днем ​​2-7° мороза.

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С воскресенья-понедельника снова начнется потепление.