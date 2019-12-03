В Украине отменили государственную монополию на производство спирта

Рада поддержала законопроект №2300 о либерализации в сфере производства спирта. Фото: apteka

Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №2300 о либерализации в сфере производства спирта и отменил государственную монополию на спиртовую отрасль.

За принятие закона проголосовали 284 депутатов, передает УНИАН.

Как отмечается, все правки ко второму чтению были учтены.

"Мы внесли несколько важнейших уточнений, которые обеспечивают прозрачное производство спирта - это поправка о круглосуточном видеонаблюдении. Также учтена поправка о защите внутренних производителей, то есть, об ограничении импорта", - сказал председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Согласно пояснительной записке, этот документ с 1 января 2020 отменяет государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени.

В частности, будет предоставлена ​​возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт, в том числе на экспорт, при наличии соответствующей лицензии. Обязательное условие для получения лицензии - установка круглосуточного наблюдения за местом производства.

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В то же время, закон вводит ограничения на импорт спирта до 1 января 2024 - импортировать смогут только уполномоченные Кабинетом Министров государственные предприятия. Импорт будет осуществляться по лицензии и не может превышать 10% объема производства спирта на предприятии.

Кроме того, согласно закону, производить алкогольные напитки для реализации на территории Украины до 1 января 2024 можно будет из спирта, имеющего статус украинского товара в соответствии с Таможенным кодексом.

Также закон до 1 июля 2021 вводит обязательства по сохранению рабочих мест в размере 70% от штата на предприятиях, подлежащих приватизации. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования и вводится в действие с 1 июля 2020 года.

В отмене государственной монополии на производство спирта заинтересованы исключительно производители водки. Об этом заявил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.