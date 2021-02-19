В большинстве стран мира существуют 2 вида гербов: малый, на котором изображен лишь главный символ государства, и большой. Фото: lexinform.com.ua

19 февраля в Украине отмечают День государственного герба. Сегодня 29-я годовщина становления государственного символа.

Современный Герб независимой Украины утвердили 19 февраля 1992 года решением Верховной Рады. Государственный символ приобрел современный вид: желтый трезубец на синем щите.

Желтый трезубец существовал еще во времена князя Владимира. Он чеканил монеты с трезубцем и сделал его своим княжеским знаком. Золотой Трезубец на синем фоне можно найти на открытках УПА, гербе УНР и на одежде митингующих против советского режима. Современный украинский герб использовался еще тысячу лет назад. Во времена Киевской Руси трезубец был символом княжеского рода Рюриковичей. Печати с трезубцем были у послов князя Олега.

Позже характерный трезубец на долгое время был забыт и вернулся как государственный символ уже в 1900-х. В период существования УССР трезубец дискредитировали. Но он оставался символом национально-освободительного движения и борьбы за независимость.

В большинстве стран мира существуют 2 вида гербов: малый, на котором изображен лишь главный символ государства, и большой, который является малым гербом с дополнительными элементами. Трезубец на синем геральдическом щите - это малый герб Украины. При этом трезубец является центральным элементом большого государственного герба.

Украинский трезубец олицетворяет связь поколений, стремление народа к собственной государственности. Выбрав знак Владимира Великого национальным символом, украинцы обозначили исторические корни и правопреемство государственных образований. Трезубец - это символ независимости, гордости и жажды воли.

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24 июня 1991 года был объявлен конкурс по созданию Государственного герба. Жюри рассмотрели более 200 вариантов, среди которых 192 содержали различные изображения трезубца. В конкурсе победила работа историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого в стиле князя Владимира, ведь именно он объединил украинские земли.