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В Украине открыли горячую линию для родственников русских солдат и офицеров: за час более 100 звонков

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В Украине открыли горячую линию для родственников русских солдат и офицеров: за час более 100 звонков
Відкрили гарячу лінію для дзвінків з Росії. Фото: Міністерство оборони

В Украине открыли горячую линию "Вернись живым из Украины".

"За один час поступило более 100 звонков от родителей военнослужащих РФ: абсолютное большинство войны с Украиной не хотят и в шоке, что их дети оказались в чужой стране", написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в facebook.

Он привел несколько примеров телефонных звонков:

1) Мама Еременко Оксана из Краснодара ищет сына Еременко Данила, 21.08.2001 года рождения, контрактник, из Краснодара, служил в Крыму, воинская часть возле Симферополя. Мама знает, что идёт война, хочет найти сына и вернуть домой".

2) Жена ищет Сизова Александра Сергеевича, 02.03.1992 года рождения, солдат, контрактник с 2017 года в/ч 54801 находится в г. Ставрополь, знают, что Россия воюет с Украиной, уже распространяют информацию, что нужно забирать своих мужей и сыновей, очень боятся преследований.

3) Отец (живет в Росиии) и брат (живет в Таджикистане) ищут Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 года рождения, солдат контрактник, воинская часть находится в посёлке Калининец Московской области, служит с 09.2021 года, знают, что Россия воюет с Украиной, не знали куда поехал, не выходит на связь, очень хотят вернуть его, рассказывают знакомым где могут быть их мужья и дети.

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"То ли еще будет! Криком кричать будете, чтобы войну остановить!", написал Геращенко.

Вечером 26 февраля в Министерстве обороны Украины открылась горячая телефонная линия для матерей, родителей, жен, бабушек и дедушек российских кафиров, которые пришли в Украину с оружием, но были взяты в плен или убиты.

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