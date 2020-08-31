В Украине обновили распределение по карантинным зонам

Населенные пункты в 5 областях отнесены к "красной" зоне. Фото: pexels.com

В Украине обновили карантинные зоны. В "красную" зону попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Самый низкий уровень заболеваемости сохраняется в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях.

Все населенные пункты на территории этих 8 областей вошли в "зеленую" зону. Также туда относятся административно-территориальные единицы, не перечисленные в представленном ниже перечне карантинного зонирования.

В "зеленой" зоне запрещено пребывание в общественных зданиях без маски или респиратора. Ограниченное количество участников массовых мероприятий - не более 1 человека на 5 кв. м. перевозка пассажиров в общественном транспорте разрешена только на местах для сидения. Работа кинотеатров разрешена - при 50% заполнении.

Населенные пункты в 5 областях с 31 августа и на следующие 2 недели внесены в "красную" зону с критическим уровнем заболеваемости:

- Черновицкая область (Черновцы, Вижницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий р-ны);

- Ивано-Франковская область (города Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский, Тисменицкий р-ны);

- Тернопольская область (Бережаны, Чортков, Бережанский р-н);

- Ровенская область (Острог, Дубно, Костопольский, Ровенский р-ны);

- Одесская область (Измаил, Беляевка).

В "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, учебных заведений, в том числе детсадов и школ. Закрываются кафе, рестораны, ТРЦ.

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Ограничения "оранжевой" карантинной зоны на 14 дней установлены в таких административно-территориальных единицах:

- Киевская область (Березань и Киево-Святошинский район);

- Житомирская область Коростень, Житомирский, Коростенский р-ны);

- Волынская область (города Луцк, Владимир-Волынский, Луцкий, Маневичский р-ны);

- Закарпатская область (Ужгород, Мукачево, Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский р-ны);

- Ивано-Франковская область (Болехов, Бурштын, Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий р-ны);

- Львовская область (Львов, Моршин, Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский р-ны);

- Одесская область (Черноморск, Болградский, Овидиопольский, Тарутинский р-ны);

- Ровенская область (Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский р-ны);

- Сумская область (Сумы);

- Тернопольская область (Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский р-ны);

- Хмельницкая область (Волочисский район);

- Харьковская область (Харьков и Богодуховский район);

- Черновицкая область (Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский р-ны);

- Черниговская область (Бобровицкий район).

В "оранжевой" зоне запреты касаются работы объектов размещения - хостелов и турбаз, за исключением гостиниц. Работа ресторанов и развлекательных заведений запрещена в ночное время. Закрываются учреждения культуры, спортзалы и фитнес-центры. Прекращаются плановые госпитализации. Количество участников массовых мероприятий ограничивается не более 1 человека на 20 кв. м., Общая численность не более 100 человек.

В "желтую" зону попали:

- Киев и Киевская область (Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав, Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский р-ны);

- Винницкая область (Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский, Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Хмельницкий р-ны);

- Волынская область (город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любешовский, Старовыжевский, Турийский, Шацкий р-ны);

- Житомирская область (Житомир, Бердичев, Новоград-Волынский, районы Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинський, Романовский, Черняховский, Чудновский);

- Закарпатская область (города Берегово, Хуст, а также Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский, Свалявский р-ны);

- Львовская область Борислав, Дрогобыч, Стрый, Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевском, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский р-ны);

- Одесская область (Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар, Южный, районы Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский);

- Ровенская область (Ровно, Владимирецкий, Млиновский, Рокитновский, Сарненский р-ны);

- Сумская область (Кролевецкий, Недригайловский, Сумской, Тростянецкий р-ны);

- Тернопольская область (Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий, Шумский р-ны);

- Харьковская область (Люботин, Первомайский, Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский р-ны);

- Хмельницкая область (Хмельницкий, Нетешин, Славута, Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Ярмолинецкий р-ны);

- Черниговская область (Чернигов, Нежин, Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский р-ны).

В "желтой" зоне введен запрет на посещение учреждений соцзащиты, где находятся старики. Исключением являются заведения, оказывающие помощь в кризисных ситуациях. Также действуют ограничения "зеленой" зоны.

Решение о зонировании установлено на 14 дней. Потом его пересмотрят.

За последние сутки в Украине обнаружили 2141 новых больных коронавирусом. Всего по состоянию на утро 31 августа имеем 121 215 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2557 - летальные. 30 пациентов умерли за последние сутки.