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понедельник, 31 августа 2020 08:58

Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных

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Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине поразил более 121,2 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2141 нового больного коронавирусом.

Всего по состоянию на утро 31 августа имеем 121 215 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2557 - летальные. 30 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 57 114 пациентов, из них за последние сутки - 380, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

Винницкая область - 3993 случая;
Волынская область - 5471 случай;
Днепропетровская область - 2349 случаев;
Донецкая область - 1418 случаев;
Житомирская область - 3302 случая;
Закарпатская область - 7516 случаев;
Запорожская область - 1596 случаев;
Ивано-Франковская область - 9179 случаев;
Кировоградская область - 814 случаев;
г. Киев - 13 370 случаев;
Киевская область - 5669 случаев;
Львовская область - 14 510 случаев;
Луганская область - 315 случаев;
Николаевская область - 1252 случая;
Одесская область - 7283 случая;
Полтавская область - 789 случаев;
Ровенская область - 9182 случая;
Сумская область - 1470 случаев;
Тернопольская область - 6014 случаев;
Харьковская область - 9076 случаев;
Херсонская область - 396 случаев;
Хмельницкая область - 2481 случай;
Черновицкая область - 10303 случаи;
Черкасская область - 1573 случая;
Черниговская область - 1894 случая.

Министерство здравоохранения рекомендует учебным заведениям по возможности максимально проводить обучение на открытом воздухе. В случае подтверждения коронавирусной инфекции хотя бы у одного ученика, весь класс отправят на карантин.

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Дата
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