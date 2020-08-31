Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных

Коронавирус в Украине поразил более 121,2 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2141 нового больного коронавирусом.

Всего по состоянию на утро 31 августа имеем 121 215 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2557 - летальные. 30 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 57 114 пациентов, из них за последние сутки - 380, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

Винницкая область - 3993 случая;

Волынская область - 5471 случай;

Днепропетровская область - 2349 случаев;

Донецкая область - 1418 случаев;

Житомирская область - 3302 случая;

Закарпатская область - 7516 случаев;

Запорожская область - 1596 случаев;

Ивано-Франковская область - 9179 случаев;

Кировоградская область - 814 случаев;

г. Киев - 13 370 случаев;

Киевская область - 5669 случаев;

Львовская область - 14 510 случаев;

Луганская область - 315 случаев;

Николаевская область - 1252 случая;

Одесская область - 7283 случая;

Полтавская область - 789 случаев;

Ровенская область - 9182 случая;

Сумская область - 1470 случаев;

Тернопольская область - 6014 случаев;

Харьковская область - 9076 случаев;

Херсонская область - 396 случаев;

Хмельницкая область - 2481 случай;

Черновицкая область - 10303 случаи;

Черкасская область - 1573 случая;

Черниговская область - 1894 случая.

Министерство здравоохранения рекомендует учебным заведениям по возможности максимально проводить обучение на открытом воздухе. В случае подтверждения коронавирусной инфекции хотя бы у одного ученика, весь класс отправят на карантин.