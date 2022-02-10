В Украине обновили карантинные зоны

В Украине 10 февраля вновь сократилась желтая зона карантинных ограничений.

С сегодняшнего дня там находится только Полтавская область, сообщает Министерство здравоохранения.

"Ивано-Франковска и Ровенская области все еще на красном уровне эпидопасности. Остальные регионы - в оранжевой зоне", - говорится в сообщении.

С полуночи 11 февраля на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей начинает действовать красная зона. Таким образом, самые строгие ограничения в Украине введут уже в пяти областях.

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Автор: Минздрав В Украине осталась всего одна желтая зона

Киев и 21 область в настоящее время находятся в оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Кировоградская и Запорожская области.

За последние сутки в Украине выявили 41 694 новых больных коронавирусом. Среди них 3486 детей и 1101 медработник. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 421 741 человек. Умерли 102 167 пациентов, из них 280 - за последние сутки. Выздоровели 3 729 976 человек, за последние сутки - 16 628.