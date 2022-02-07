В Украине обновили карантинные зоны

В Украине снова сократилась желтая зона карантинных ограничений.

Днепропетровская область 8 февраля перешла на оранжевый уровень эпидопасности, сообщает Министерство здравоохранения.

"В желтой зоне остались Полтавская, Кировоградская и Запорожская области. Ивано-Франковская и Ровенская области все еще находятся в красной зоне", - говорится в сообщении.

Киев и 19 областей - в оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

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Автор: Минздрав Желтых областей стало меньше

Под угрозой перехода на красный уровень такие оранжевые области: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Сроки лечения пациентов с коронавирусом сократили. Самоизоляцию можно завершать через пять дней после получения положительного теста. В ближайшие две недели в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых больных коронавирусом в сутки.