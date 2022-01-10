В Украине обновили карантинные зоны

В Украине вторая область перешла в оранжевую зону карантина.

Кроме Херсонской, ситуация с коронавирусом ухудшилась и в Сумской области, свидетельствуют данные Минздрава.

"Остальные регионы находятся в желтой зоне карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав Уже две области Украины оказались в оранжевой зоне

В Сумской области ухудшился показатель выявления случаев инфицирования, а в Херсонской - динамика уровня госпитализаций.

Автор: Минздрав Правила карантина в желтой зоне

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Украина передаст на утилизацию около 561 тыс. доз вакцин от коронавируса. Эти дозы не пригодны к использованию по разным причинам.