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четверг, 11 ноября 2021 10:22

В Украине обновили карантинные зоны

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В Украине расширили желтую зону карантинных ограничений.

В этой зоне снова три области, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 11 ноября к регионам желтой зоны, кроме Кировоградской и Тернопольской областей, добавили еще и Закарпатскую", - говорится в сообщении.

Автор: moz.gov.ua
  Желтую зону карантина расширили
Желтую зону карантина расширили

Красными остаются Киев и еще 16 регионов: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая, Львовская и Волынская области.

В оранжевой зоне - Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.

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За последние сутки в Украине выявили 24 747 новых больных коронавирусом. Из них детей - 1550, медработников - 462. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 155 519 человек. Умерли 74 857 пациентов, из них 652 - за последние сутки. Выздоровели 2 572 738 человек, за последние сутки - 18 896.

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Дата
11
ноября

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